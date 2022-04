[Conférence] Sarah Bernhardt, la voix d’or, la divine, l’impératrice du théâtre Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

[Conférence] Sarah Bernhardt, la voix d’or, la divine, l’impératrice du théâtre Cabourg, 10 août 2022, Cabourg. [Conférence] Sarah Bernhardt, la voix d’or, la divine, l’impératrice du théâtre Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg

2022-08-10 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-10 Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré

Cabourg Calvados Cabourg Michèle Brieuc vous parle de cette femme moderne et libre qui a enflammé les scènes de son talent comme de ses frasques, construisant sa carrière avec un génie de la publicité très en avance pour son époque. Michèle Brieuc vous parle de cette femme moderne et libre qui a enflammé les scènes de son talent comme de ses frasques, construisant sa carrière avec un génie de la publicité très en avance pour son époque. +33 2 31 47 44 44 Michèle Brieuc vous parle de cette femme moderne et libre qui a enflammé les scènes de son talent comme de ses frasques, construisant sa carrière avec un génie de la publicité très en avance pour son époque. Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu Cabourg Adresse Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Ville Cabourg lieuville Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg Departement Calvados

Cabourg Cabourg Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabourg/

[Conférence] Sarah Bernhardt, la voix d’or, la divine, l’impératrice du théâtre Cabourg 2022-08-10 was last modified: by [Conférence] Sarah Bernhardt, la voix d’or, la divine, l’impératrice du théâtre Cabourg Cabourg 10 août 2022 Cabourg Calvados

Cabourg Calvados