Conférence participative “Fake news : saurez-vous les décrypter ?” Sens, 20 novembre 2021, Sens.

Conférence participative “Fake news : saurez-vous les décrypter ?” Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens

2021-11-20 17:30:00 – 2021-11-20 19:00:00 Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet

Sens 89100 Sens Yonne

EUR Manon Uthurry, formatrice et médiatrice numérique au sein de la société « La Souris grise », experte en numérique culturel, propose une conférence participative sur les fake news.

Objectifs :

– découvrir et décrypter les fake news à la mode et de renforcer vos réflexes de « débusqueurs d’infos »

– définir ce qu’est une fake news

– apprendre à distinguer fake news, rumeur et complot à partir d’exemples en ligne et de vidéos

– fabriquer vos propres fake news en équipe grâce à des outils en ligne.

En fin de séance, l’intervenante reviendra sur les méthodes de vérification des sources. L’atelier se terminera par un quiz collectif où chacun repartira avec une liste de sites et outils de vérification d’information.

mediatheque@mairie-sens.fr +33 3 86 83 72 80

Manon Uthurry, formatrice et médiatrice numérique au sein de la société « La Souris grise », experte en numérique culturel, propose une conférence participative sur les fake news.

Objectifs :

– découvrir et décrypter les fake news à la mode et de renforcer vos réflexes de « débusqueurs d’infos »

– définir ce qu’est une fake news

– apprendre à distinguer fake news, rumeur et complot à partir d’exemples en ligne et de vidéos

– fabriquer vos propres fake news en équipe grâce à des outils en ligne.

En fin de séance, l’intervenante reviendra sur les méthodes de vérification des sources. L’atelier se terminera par un quiz collectif où chacun repartira avec une liste de sites et outils de vérification d’information.

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens

dernière mise à jour : 2021-10-30 par