Paris Église Saint-Éloi Paris Conférence participative de Monsieur Alexandre GANOCZY Église Saint-Éloi Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence participative de Monsieur Alexandre GANOCZY Église Saint-Éloi, 4 décembre 2021, Paris. Conférence participative de Monsieur Alexandre GANOCZY

Église Saint-Éloi, le samedi 4 décembre à 10:00

le samedi 4 décembre de 10h à 12h Salle FORUM sur les 7 sacrements de la vie chrétienne. Église Saint-Éloi 3 place Maurice de Fontenay, 75012 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Éloi Adresse 3 place Maurice de Fontenay, 75012 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Éloi Paris