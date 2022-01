Conférence Navarrenx, 28 janvier 2022, Navarrenx.

Conférence Place d’Armes Mairie Navarrenx

2022-01-28 18:30:00 – 2022-01-28 Place d’Armes Mairie

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques Navarrenx

Le thème est « Regards sur l’émigration pyrénéenne aux Amériques » par Lilianne Cassasus, Régine Péhau-Gerbet et Pierre Castillou de l’association Mémoire de l’Emigration.

Résumé : du XVIIIe au XXe siècle, l’émigration pyrénéenne aux Amériques reste un phénomène méconnu bien que de vaste ampleur dans l’histoire de notre département. Retraçons le parcours de ces émigrés, de leurs motivations aux préparatifs de départ, de la traversée à leur installation en Amérique … De leur destinée et du lien entretenu avec la famille restée au pays.

Place d’Armes Mairie Navarrenx

