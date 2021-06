Conférence Musicalta : de Bach à Berio Rouffach, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Rouffach.

Conférence Musicalta : de Bach à Berio 2021-07-28 20:00:00 – 2021-07-28

Rouffach Haut-Rhin

Le violoncelle est un instrument extraordinaire. Il exprime sa nature dans un passage de basse continu, il « chante » comme une voix humaine, et est, encore une fois, une source expressive large et multiforme pour les compositeurs d’aujourd’hui.

« La musique comme langage », à travers le répertoire pour violoncelle qui, au fil des siècles, a inspiré Bach et Berio, Beethoven et Sciarrino. Il y a une grammaire, une syntaxe, une logique dans le discours musical qui sont très rigoureuses et raffinées, mais il y a aussi une dimension plus strictement créative et transcendante, qui fait du violoncelle un témoin privilégié de la production artistique occidentale des trois derniers siècles.

