Conférence

Mar'mousse Kav & Bar, le samedi 4 décembre à 15:00

Organisé par Kreizenn Abherve

Tarif 6 €, Adhérents de Kreizenn Abherve 4 €

L’incroyable histoire du réseau Shelburn par Claude Benech Mar’mousse Kav & Bar 25 rue Adolphe Le Bail Plérin Plérin Côtes-d’Armor

2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T17:00:00

