Dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville. Benoît Cordonnier s’est associé à Bruno Vouters, écrivain, ancien rédacteur en chef adjoint de La Voix du Nord, président de la scène nationale du Bateau-Feu à Dunkerque, pour rédiger un livre à la mémoire de son arrière-grand-père, dont la parution est programmée pour septembre 2021. La conférence sera suivis d’une séance de dédicaces et d’une vente d’ouvrage. Inscription auprès de la maison du patrimoine. tel : 03.20.14.21.51 email : [maisondupatrimoine@ville-comines.fr](mailto:maisondupatrimoine@ville-comines.fr) Conférence de Benoit Cordonnier et Bruno Vouters autour de l’œuvre de Louis-Marie Cordonnier Hôtel de Ville Comines Grand place; Comines Comines Nord

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

