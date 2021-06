CONFÉRENCE | L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET VOUS… Verdun, 18 juin 2021-18 juin 2021, Verdun.

CONFÉRENCE | L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET VOUS… 2021-06-18 18:30:00 18:30:00 – 2021-06-18 20:00:00 20:00:00

Verdun Meuse

Conférence de Jean-Paul Haton Professeur émérite en informatique de l’Université de Lorraine (LORIA).

Du fait de succès parfois spectaculaires (échecs, jeu de go, parole, langue naturelle, robotique, images, jeux vidéo, etc.), l’intelligence artificielle (IA) occupe le devant de la scène médiatique. Après avoir situé l’IA dans le développement historique de l’informatique, nous présenterons succinctement les trois grands modèles présents dans les systèmes d’IA : symboliques, statistiques et neuronaux. L’exposé comportera des exemples pratiques issus de différents domaines : médecine, industrie, robotique, etc. et abordera aussi les aspects éthiques de l’IA.

Conférence accessible en Facebook live sur la page @MediathequeGrandVerdun

Cet événement se déroule dans le cadre du projet Escale en territoire* : « Quand les machines cogitent », porté par l’Université de Lorraine et bénéficiant du soutien financier de la région Grand Est. *Ce projet vise à disséminer les cultures scientifique, technique et industrielle en territoire et cette année c’est le département de la Meuse qui accueillera une série d’événements ayant pour thème l’Intelligence Artificielle.

© AdobeStock_216282295