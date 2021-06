Conférence « Les rénovations urbaines au service du dynamisme du territoire » Blanzy, 23 juin 2021-23 juin 2021, Blanzy.

2021-06-23 18:30:00 Espace de vie et d'animation 3, rue du 11 Novembre 1918

Blanzy 71450

EUR Aménagements urbains, amélioration du cadre de vie, création d’espaces communs, proposition d’habitats performants, mise en place de dynamiques commerciales, création de pôles de services… La communauté urbaine Creusot Montceau a vu naître de nombreux projets d’urbanisme visant au dynamisme des villes et villages de son territoire.

Cette conférence propose, à travers quelques exemples de rénovation urbaine, un panel de possibilités et de visions permettant de participer, à l’échelle de la communauté urbaine, à une redynamisation globale du territoire de ses villes mais aussi ses villages, suivant des démarches variées, différentes échelles, différentes temporalités et touchant au paysage, à l’urbanisme et à l’architecture.

Par Virginie Juteau du CAUE 71.

ecomusee@creusot-montceau.org +33 3 85 73 92 00

