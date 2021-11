Conférence : « Les orfèvres du Havre avant la Révolution » Le Havre, 10 décembre 2021, Le Havre.

Conférence : « Les orfèvres du Havre avant la Révolution » Le Havre

2021-12-10 18:15:00 18:15:00 – 2021-12-10

Le Havre Seine-Maritime

Organisé par le Centre Havrais de Recherche Historique.

Conférence : « Les orfèvres du Havre avant la Révolution », par Dominique Rouet.

Parmi les corporations qui structuraient l’organisation des différents métiers avant la Révolution, la communauté des orfèvres occupe une place singulière en raison des objets d’or et d’agent qu’elle produisait et commercialisait. Contrairement à leurs confrères rouennais, les orfèvres du Havre sont peu connus et leur production l’est encore moins.

Les récentes acquisitions des musées d’art et d’histoire du Havre et l’exploitation de nouvelles archives éclairant la vie et l’organisation des orfèvres havrais permettent d’en savoir plus et de tenter de répondre aux questions les concernant : qui étaient-ils, qu’ont-ils produits, où peut-on voir leurs œuvres ?

Le vendredi 10 décembre 2021 à 18h15, à la bibliothèque Oscar Niemeyer.

Entrée gratuite.

Organisé par le Centre Havrais de Recherche Historique.

Conférence : « Les orfèvres du Havre avant la Révolution », par Dominique Rouet.

Parmi les corporations qui structuraient l’organisation des différents métiers avant la Révolution, la…

+33 2 35 21 03 99 https://www.chrh.fr/

Organisé par le Centre Havrais de Recherche Historique.

Conférence : « Les orfèvres du Havre avant la Révolution », par Dominique Rouet.

Parmi les corporations qui structuraient l’organisation des différents métiers avant la Révolution, la communauté des orfèvres occupe une place singulière en raison des objets d’or et d’agent qu’elle produisait et commercialisait. Contrairement à leurs confrères rouennais, les orfèvres du Havre sont peu connus et leur production l’est encore moins.

Les récentes acquisitions des musées d’art et d’histoire du Havre et l’exploitation de nouvelles archives éclairant la vie et l’organisation des orfèvres havrais permettent d’en savoir plus et de tenter de répondre aux questions les concernant : qui étaient-ils, qu’ont-ils produits, où peut-on voir leurs œuvres ?

Le vendredi 10 décembre 2021 à 18h15, à la bibliothèque Oscar Niemeyer.

Entrée gratuite.

Le Havre

dernière mise à jour : 2021-11-16 par