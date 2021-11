Thionville Thionville Moselle, Thionville CONFÉRENCE – L’ENREGISTREMENT SONORE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

CONFÉRENCE – L'ENREGISTREMENT SONORE
Lycée Saint-Pierre Chanel 33 rue du Chardon
Thionville

2021-12-08 14:30:00

Thionville Moselle Thionville EUR L’enregistrement sonore, des premiers gramophones aux techniques numériques. Au XXème siècle se développent plusieurs techniques pour conserver les sons: d’abord des procédés mécaniques (gravure de vibrations sur des cylindres puis des disques de cire); ensuite le microphone et les 78 tours de courte durée. Le microsillon permet l’enregistrement d’œuvres longues en haute-fidélité puis en stéréophonie. Enfin, l’informatique transforme le son en signaux numériques avec les compact discs puis Internet. dvuc-utl-contact@univ-lorraine.fr +33 3 72 74 06 61 http://www.univ-lorraine.fr/ Freepik

Lycée Saint-Pierre Chanel 33 rue du Chardon Thionville

Catégories d'évènement: Moselle, Thionville