Conférence : Le jardin-forêt de la métamorphose Valmont, 5 octobre 2022, Valmont.

Conférence : Le jardin-forêt de la métamorphose Salle de la Concorde 12 Rue Louis Barbier Valmont

2022-10-05 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-05 Salle de la Concorde 12 Rue Louis Barbier

Valmont Seine-Maritime Valmont

Conférence animée par Francis Busigny, co-fondateur de Metamorphose.

L’humusation, contrairement à l’inhumation et surtout à la crémation, va déjà contribuer à fixer une partie du CO² émis par la personne au cours de sa vie.

Lorsqu’on prend conscience de toute cette problématique de pollution de l’air, des eaux, et de la terre, on comprend l’importance de trouver une nouvelle forme d’ « après-mort » qui puisse réduire au maximum les impacts négatifs sur notre planète et ses habitants. En sachant que chaque personne ou, à défaut, sa famille décidera, en toute connaissance de cause, de cette nouvelle pratique funéraire et du choix du rite à mettre en place, de façon individuelle et personnalisée, le moment venu.

Les bénévoles de notre Fondation d’Utilité Publique *MÉTAMORPHOSE pour mourir …puis donner la Vie consacrent leur temps et leur énergie pour obtenir l’intégration de l’HUMUSATION, notre alternative écologique, dans les législations funéraires afin de nous permettre vraiment de pouvoir régénérer la Terre, et même contribuer à enrayer le dérèglement climatique, avec notre corps, après sa mort !

Cette conférence vise à partager au grand public ce concept vraiment innovant, qui permet déjà à beaucoup de personnes de se réconcilier avec la mort. Mais nous devons recueillir encore plus de Volontés citoyennes pour prouver aux « autorités » politiques que ce nouveau mode de sépulture mérite d’être intégré rapidement dans les législations funéraires en Belgique et en France.

+33 6 24 33 12 34 https://sasdit.org/conferences/2022/10/05/humusation-un-cadeau-pour-la-nature-qui-en-a-grand-besoin/

