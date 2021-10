Fontenay-sous-Bois La Fonderie Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Conférence “Le commun des vivants” La Fonderie Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

L’agence d’architecture MESOSTUDIO [Stéphane Berthier & Xavier Bonnaud] invite Eva Madec, architecte, à présenter son projet de fin d’études « Le commun des vivants ». Ce projet prospectif offre un nouveau regard sur le coteau de Fontenay, des vergers de l’Ilot au jardin des Franciscains, en passant par le parc de la Mairie et la Fonderie. Il interroge notre rapport à la ville que la crise climatique nous oblige à reconsidérer. Eva Madec imagine ces lieux comme un nouveau territoire de services communs qui accueille tous les êtres vivants de cet écosystème urbain. Le pôle artistique de la Fonderie s’insère dans un espace plus vaste dédié à la création et à la fabrication collectives, générateur de nouvelles relations sociales et culturelles au cœur de Fontenay-sous-Bois.

En fonction des normes sanitaires en vigueur à cette date. Prévoir passe sanitaire au cas échéant.

