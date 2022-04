Conférence Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Conférence Le Chambon-sur-Lignon, 8 octobre 2022, Le Chambon-sur-Lignon. Conférence Rue de la Poste Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon

2022-10-08 – 2022-10-08 Rue de la Poste Cinéma Scoop

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire 15h : “Vies indignes d’être vécues”, calcul économique : logique et mise en oeuvre de l’euthanasie des handicapés, patients psychiatriques sous le nazisme par B. Massin. Gratuit.

19h : ” T4, un médecin sous le nazisme ” de C. Bernstein. Payant. Rue de la Poste Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autres Lieu Le Chambon-sur-Lignon Adresse Rue de la Poste Cinéma Scoop Ville Le Chambon-sur-Lignon lieuville Rue de la Poste Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon Departement Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-chambon-sur-lignon/

Conférence Le Chambon-sur-Lignon 2022-10-08 was last modified: by Conférence Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 8 octobre 2022 Haute-Loire Le Chambon-sur-Lignon

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire