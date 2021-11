Conférence : Le camp de concentration de Natzweiler-Struthof, une libération sans fin Thouars, 1 décembre 2021, Thouars.

2 EUR En septembre 1940, en Alsace annexée, à proximité du village de Natzwiller, germanisé en Natzweiler, les nazis découvrent un filon de granite rose. En mars 1941, Himmler, chef de la SS, ordonne de construire un camp de concentration pour son exploitation au profit des grands travaux de construction du Reich. Le 1er mai 1941, au lieu-dit « le Struthof », le Konzentrationslager Natzweiler est officiellement ouvert. De 1941 à 1945, 52 000 déportés, de plus de 30 nationalités différentes, sont déportés à Natzweiler et dans ses camps annexes. 35 000 ne passent pas par le camp principal. Environ 17 000 d’entre eux périssent dans la nébuleuse Natzweiler dont 3 000 dans le camp souche.

Conférence donnée par Frédérique Neau-Dufour, Historienne et spécialiste du camp de concentration de Natzweiler-Struthof.

Réservation conseillée

+33 5 49 66 42 99

CENTRE EUROPÉEN DU RÉSISTANT DÉPORTÉ

