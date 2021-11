Conférence – L’affaire Ben Barka Pontarlier, 29 novembre 2021, Pontarlier.

Conférence – L’affaire Ben Barka Pontarlier

2021-11-29 18:30:00 – 2021-11-29

Pontarlier Doubs

EUR 0 De 18h30 à 20h.

Organisée par les Amis du Musée de Pontarlier.

L’année 2020 a marqué le centenaire de la naissance de Mehdi Ben Barka et le 55ème anniversaire de son enlèvement et de sa disparition. C’est l’occasion de revenir sur une vie d’engagements interrompue et d’évoquer sonhéritage politique.

Entrée libre.

contact@admdp.com +33 3 81 38 82 12 http://www.admdp.com/

De 18h30 à 20h.

Organisée par les Amis du Musée de Pontarlier.

L’année 2020 a marqué le centenaire de la naissance de Mehdi Ben Barka et le 55ème anniversaire de son enlèvement et de sa disparition. C’est l’occasion de revenir sur une vie d’engagements interrompue et d’évoquer sonhéritage politique.

Entrée libre.

Pontarlier

dernière mise à jour : 2021-11-23 par