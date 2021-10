Menton L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Alpes-Maritimes, Menton Conférence “La quête incessante de l’énergie dans les sociétés humaines. Y a-t-il une limite ?” par François Cauneau L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Conférence "La quête incessante de l'énergie dans les sociétés humaines. Y a-t-il une limite ?" par François Cauneau

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe), le jeudi 9 décembre à 14:30

Quels rapports entretiennent les êtres vivants, l’être humain aux différents stades de son développement avec l’énergie ? La dernière partie de la conférence reprend le problème du positionnement des sociétés humaines par rapport à leurs besoins en énergie du point de vue de l’approvisionnement en matières premières pour les activités économiques. Maître de Recherches à l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris, François Cauneau consacre aujourd’hui ses travaux à l’adaptation des modèles de description locale de la Mécanique des Fluides Numérique pour la gestion des projets intégrant les Énergies Nouvelles et Renouvelables.

Gratuit, masque obligatoire et pass sanitaire pour toute personne âgée de plus de 12 ans et 2 mois.

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton

