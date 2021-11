Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, Orne Conférence – La peine de mort dans les Propos d’un Normand d’Alain Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

L'Association des Amis du musée Alain organise une conférence à l'occasion du 40ème anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Cette conférence aura pour thème : « La peine de mort dans les Propos d'un Normand d'Alain » par Hubert Blanchard, ancien magistrat. « Le docteur Guillotin disait de sa machine à tuer qu'elle faisait tout au plus l'effet d'une serviette mouillée sur la nuque, cet homme avait l'imagination heureusement disposée » Propos d'un Normand, 25 mars 1922.

