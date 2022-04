Conférence – La liberté selon Spinoza, par D. Philippe, agrégé de Philosophie Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Contemporain de la révolution scientifique du XVIIe siècle, Spinoza aborde une question qui est toujours la nôtre : comment concevoir la liberté humaine quand la nature apparaît régie par des lois universelles et nécessaires ? Si tout est déterminé par des lois physiques, quelle place reste-t-il au libre arbitre ? La manière dont Spinoza s'est efforcé de résoudre cette question métaphysique le conduira à accorder un rôle essentiel à la politique dans la constitution de la liberté individuelle.

