Toulouse

Auditorium du Museum de Toulouse, le mercredi 22 septembre à 18:30

Nous sommes tous nuls quelque part… mais la nullité n’est pas le néant et il y a toujours moyen de devenir (un peu) moins nuls! Aborder la géologie des Pyrénées sous cet angle implique une méthode simple d’observation et d’interprétation des “objets géologiques essentiels” présents dans cette chaîne montagneuse à toutes les échelles en les intégrant simplement et sans caricature, dans une trame historique de plusieurs centaines de millions d’années. Avec **Joseph Canerot** En partenariat avec la **Société d’Histoire Naturelle de Toulouse** _Crédit photo: Boris Presseq_

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Une conférence qui présentera une méthode simple d'observation et d'interprétation des "objets géologiques essentiels" présents dans les Pyrénées. Auditorium du Museum de Toulouse 35 allées Jules Guesde toulouse Toulouse

2021-09-22T18:30:00 2021-09-22T20:30:00

