En amont de la construction d’un logement privé, une équipe de l’Inrap a réalisé une fouille archéologique rue Suzanne Ivanez-Chupin à Murviel-lès-Montpellier. Cette opération a permis d’en savoir plus sur cet espace situé à l’extérieur de l’enceinte de la ville antique du Castellas. Sur une parcelle de 1400 m², les archéologues ont mis en évidence les vestiges de trois périodes distinctes d’occupation humaine. La première correspond à l’urbanisation progressive du quartier périurbain établi au sud de la ville au Ier s. av. J.-C. La seconde, à partir du changement d’ère jusqu’à l’abandon définitif des lieux, est caractérisée par la présence d’un grand bâtiment à vocation commerciale. Enfin, la dernière correspond à l’établissement d’une aire funéraire au Haut Moyen Âge. Grégory Vacassy, responsable d’opération archéologique, présentera les différents résultats et enjeux liés à cette fouille.

D'avril à juin 2020, à Murviel-lès-Montpellier, les archéologues de l'Inrap ont mis au jour les vestiges d'un quartier périurbain antique, devenu aire funéraire au Moyen Âge.

