Rendez-vous le 19 juin prochain à l'abbaye de Cerisy-la-Forêt, pour une conférence-débat ayant pour thème : « La forêt de Cerisy à travers les âges ». Au programme :

Mme Elizabeth Ridel-Granger, ingénieur au CNRS, racontera l’histoire de la forêt du moyen-âge jusqu’en 1848. Sa présentation sera complétée par M. Sébastien Etienne, ingénieur à l’ONF, qui présentera l’histoire récente de la forêt. Entrée libre et gratuite.

