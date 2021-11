Conférence : Jean MARTIN, archéologue Tournus, 6 décembre 2021, Tournus.

Conférence : Jean MARTIN, archéologue Tournus

2021-12-06 – 2021-12-06

Tournus Saône-et-Loire

EUR Elevé dans le milieu artistique tournusien, Jean Martin affichera très tôt une vocation pour l’art et le passé de sa région qui lui vaudra d’être nommé professeur de dessin au collège de Tournus. Sensible aux idées nouvelles sur l’ancienneté et l’origine de l’homme, il affichera également un goût prononcé pour l’archéologie.

Après sa nomination en 1873 à la conservation du musée installé à l’hôtel de ville de Tournus, il s’appliquera toute sa vie à enrichir ses collections, l’archéologie n’en représentant qu’une partie. Il réunira au sein de la de la Société des Amis des Arts et Sciences (la SAAST) bon nombre de ses concitoyens décidés à l’épauler dans ses travaux. Il dirigera des fouilles sur les tumulus de Lacrost, autour et dans l’église abbatiale Saint-Philibert. Il suivra les nombreuses découvertes de sépultures mérovingiennes mises au jour lors de minages et assistera en Belné au dégagement des fondations de la grande villa romaine. Diminué pourtant par une cécité sévère, il supervisera encore la fouille du Four-de-la Baume à Brancion.

Ces très nombreuses publications le feront connaître à l’échelon régional et entrer dans le cercle restreint des archéologues bourguignons.

