• Comment mieux protéger son ordinateur. Donner aux citoyens les clefs pour se prémunir contre le phishing et autre escroquerie sur internet. o Définition de la cyber-sécurité. o Comment se protéger : la sécurisation des mots de passe. o Luttons contre les virus. o Luttons contre l’usurpation d’identité o Les bonnes pratiques et bons réflexes pour éviter les fraudes • Présentation du Tiers Lieu et infrastructures. Aidantes sur territoire. • Moment d’échanges et de partage des participants et intervenants

Entrée gratuite – Présentation d’un passe sanitaire obligatoire

Conférence Internet Salle de l’Orangerie Place du Fort 31450 Ayguesvives Ayguesvives Haute-Garonne

