Conférence Inaugurale de la Fête de la Science 2021 Lannion, 1 octobre 2021, Lannion.

Conférence Inaugurale de la Fête de la Science 2021 2021-10-01 – 2021-10-01 Salle sainte Anne 1 Quai Maréchal Foch

Lannion Côtes d’Armor

Conférence de la Fête de la science animée par Claude Cargou. Le calcul est une opération abstraite de l’esprit. Il ne se fait pas sans effort. Or dès les temps les plus reculés, le calcul était indispensable à la vie sociale pour la comptabilité, l’arpentage des terres, la construction d’ouvrages d’art, et aux savants pour l’astronomie. De tous temps les hommes se sont donc ingéniés à trouver des instruments pour les aider.

Si de nombreux instruments ont été rapidement imaginés, ce n’est qu’au XVIIe siècle qu’apparaît la première machine à calculer mécanique.

Il s’en est suivi deux cents ans d’inventions qui étaient avant tout des curiosités de l’esprit.

Il faut attendre le début du XIXe siècle pour voir le développement industriel des machines à calculer mécaniques. C’est alors une véritable révolution : elle marque l’explosion des capacités de calcul de notre civilisation. L’homme n’avait jusqu’à présent démultiplié par des machines que sa force physique, avec ces nouveaux développements c’est sa capacité de calcul qui est incroyablement augmentée. Cette révolution rendra possible le développement industriel du monde occidental, et ouvrira la porte au monde de plus en plus informatisé/connecté que nous connaissons aujourd’hui.

