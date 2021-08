Conférence Heureux qui comme Ulysse… L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 30 octobre 2021, Menton.

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le samedi 30 octobre à 15:00

Eve Bondroit est membre de la Société Royale d’Anthropologie et de Préhistoire de Belgique. Membre du Centre d’Etudes et de Documentation Archéologiques. Il y aurait plusieurs approches possibles d’Ulysse : son caractère d’abord – « le rusé Ulysse », les rapports à travers lui de l’Homme et des Dieux, l’appel irrésistible des Ailleurs, qui va l’entraîner dans cette navigation qui paraît sans fin… Avec à la clé la description des lieux traversés, décrits si précisément par Homère qu’on a pu les retrouver et en dresser une carte exacte. On peut aussi en conter, tout simplement, les « belles histoires ». Je vous laisserai tout simplement faire votre miel de ce récit, y prélever chacun ce qui vous touchera, vous personnellement. Quant à moi, je ne suis, modestement, qu’un conteur aveugle… Entrée gratuite sur réservation au 04.92.41.76.60

Gratuit, sur inscription, passe sanitaire et masque obligatoire.

Par Eve Bondroit

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton



