Villeneuve-les-Genêts Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre Villeneuve-les-Genêts, Yonne Conférence et Rencontre : CNV & Réseau Entraide Puisaye Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre Villeneuve-les-Genêts Catégories d’évènement: Villeneuve-les-Genêts

Yonne

Conférence et Rencontre : CNV & Réseau Entraide Puisaye Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre, 11 décembre 2021, Villeneuve-les-Genêts. Conférence et Rencontre : CNV & Réseau Entraide Puisaye

Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre, le samedi 11 décembre à 15:30

Plus de détails à venir. La CNV offre des outils pour mieux savoir ce qu’on veut, comment le demander, comment écouter les demandes de l’autre…. Le réseau Entraide Puisaye est basé sur le don sans contrepartie, les utilisateurs proposent et demandent des services, des objets… L’un peut nourrir l’autre. On se retrouve pour une conférence sur la CNV, appliquée au réseau Entraide Puisaye. Tous publics bienvenus ! Il y aura une conférence animée, des moments informels, un repas partagé, des présentations des gens, des rencontres…

Libre, sur adhésion

Organisé par ExEcCo Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre 27 rue principale, Villeneuve les Genêts Villeneuve-les-Genêts Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T15:30:00 2021-12-11T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Villeneuve-les-Genêts, Yonne Autres Lieu Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre Adresse 27 rue principale, Villeneuve les Genêts Ville Villeneuve-les-Genêts lieuville Café associatif Chez Man Jeanne et Petit Pierre Villeneuve-les-Genêts