Conférence en visio : Marguerite Duras, l’écriture de la passion, 12 mars 2021-12 mars 2021, Saint-Jacut-de-la-Mer.

Conférence en visio : Marguerite Duras, l’écriture de la passion 2021-03-12 18:00:00 – 2021-03-12 20:00:00 Rue de l’Abbaye Abbaye

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d’Armor Saint-Jacut-de-la-Mer

avec Jacques-Yves BELLAY / Ecrivain et rédacteur à la revue « Esprit »

Romancière, dramaturge, cinéaste et journaliste, Marguerite Duras est l’une des auteures les plus importantes du XXème siècle. D’Un barrage contre le Pacifique en passant par L’amant, prix Goncourt 1984, et Le Vice-Consul, elle explore ce qui fait le fil conducteur de toute son œuvre : la passion entre les êtres. Parole féminine s’il en fut, Marguerite Duras, c’est une formidable présence du corps et de l’espace.

par vidéo-conférence sur Zoom

(le lien de connexion vous sera adressé au moment de votre inscription)

/ Programme

/ 17h45-18h : Accueil pour la connexion (« salle d’attente »)

En cas de difficulté, vous pourrez jusque 18h adresser un mail à l’adresse que nous vous communiquerons avec le lien de connexion.

/ 18h-19h30 : Causerie ponctuée d’extraits vidéos

/ 19h30-20h : Questions-Réponses

