Église Saint-Symphorien, le dimanche 19 septembre à 15:00

### Participez à une conférence sur les édifices religieux du territoire en musique ! Conférence sur les édifices religieux du territoire avec intermèdes musicaux à l’orgue. L’événement est organisé par l’association des Amis des orgues de Castillon-la-Bataille en collaboration avec la ville. Avec : Jean Richebé, Jean-Pierre Verduzier et Alexis Lombart. Participez à une conférence sur les édifices religieux du territoire en musique ! Église Saint-Symphorien 17-23 place du Maréchal Turenne, 33350 Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille Gironde

