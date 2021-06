Mouans-Sartoux Médiathèque de Mouans-Sartoux Alpes-Maritimes, Mouans-Sartoux Conférence/échange sur Jacques Couëlle architecte au Castellaras de Mouans-Sartoux Médiathèque de Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Médiathèque de Mouans-Sartoux conférence/échange vendredi 17 septembre à 19h Jacques Couëlle architecte au Castellaras de Mouans-Sartoux La spécificité de l’architecture de Couëlle tient à son rapport à la nature : ses « maisons paysages » s’intègrent parfaitement dans leur environnement naturel parce qu’elles empruntent ses formes. Pour l’architecte, adepte de ce qu’on a appelé l’architecture organique, « il ne suffit pas de créer des volumes qui, à l’intérieur offrent à l’homme un espace heureux, et qui à l’extérieur, soient beaux : il faut que les volumes s’intègrent à l’environnement ». Habitué du Castellaras depuis les années 1920, Couëlle y réalisa le château, les 80 maisons méditerranéennes de Castellaras-le-Vieux et les 5 « sculptures habitées » de Castellaras-le-Neuf, avec des professionnels du bâtiment mais aussi des artistes et des artisans d’art de la région. Patricia Civel, présidente de l’association l’Art Tisse de Valbonne et Robert Asarisi, architecte-conseil de Jacques Couëlle raconteront cette aventure architecturale haute en couleurs lors de cette soirée à la médiathèque. La conférence en vidéo sera suivie d’un échange avec le public. Médiathèque de mouans-sartoux, 201 avenue de Cannes 04 92 92 43 75 suivez nous sur le facebook de la médiathèque : [https://www.facebook.com/mediatheque.Mouans.Sartoux/?ref=ts](https://www.facebook.com/mediatheque.Mouans.Sartoux/?ref=ts)

Conférence/échange vendredi 17 septembre à 19h sur Jacques Couëlle architecte au Castellaras de Mouans-Sartoux Médiathèque de Mouans-Sartoux 201 avenue de Cannes 06370 Mouans-Sartoux

