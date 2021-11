Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Conférence : Eau, activités et économie en Pyrénées béarnaises Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Conférence : Eau, activités et économie en Pyrénées béarnaises Oloron-Sainte-Marie, 3 décembre 2021, Oloron-Sainte-Marie. Conférence : Eau, activités et économie en Pyrénées béarnaises Rue de l’intendant d’Etigny Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie

2021-12-03 10:00:00 – 2021-12-03 18:00:00 Rue de l’intendant d’Etigny Auditorium Bedat

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie EUR 0 0 Plusieurs conférences avec au programme :

EAU ET THERMALISME

10h : Las Bonas Aigas : Technique de soin et croyances populaires dans les Pyrénées par Mathilde Lamothe

10h30 : Barèges, une station-rue réputée à rude épreuve par Alice de la Taille

11h : Capvern-les-Bains : du hameau rural à la station de villégiature Thermale par Géraldine Baglin NOUVEAUX REGARDS SUR LES INDUSTRIES DES GAVES

14h : Les moulins à papier des Pyrénées Béarnaises par Jeanne Valois

15h : Au cœur des usines textiles d’Oloron au XIXème siècle par Jean-Loup Gazzurelli HISTOIRES D’EAU

16h : Laissez-vous transporter par le conteur Serge Mahourat qui vous plongera dans l’univers des fées, des

eaux et autres histoires liées à nos cours d’eau, nos puits et nos sources. Rendez-vous sur le Parvis de la Médiathèque. Plusieurs conférences avec au programme :

Rue de l’intendant d’Etigny Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

