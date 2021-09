Champagnole Champagnole Champagnole, Jura Conférence – Débat “Les oiseaux de Franche-Comté” Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: Champagnole

Champagnole Jura Champagnole A 18h30 à la salle du Rex Organisées par la maison de l’environnement de Bourgogne Franche-Comté et la LPO Bourgogne Franche-Comté. Quatre autres conférence seront organisées dans les communes suivantes :

– Vesoul le 16 septembre à 18h30

– Baume-les-Dames le jeudi 14 novembre à 18h30

– Poligny le jeudi 18 novembre à 18h30

– Ornans le jeudi 9 décembre à 18h30 Nombre de places limitées

