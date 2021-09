Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique CONFÉRENCE-DÉBAT Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Le Pouliguen Loire-Atlantique Conférence-débat animé par Jacques Henno, journaliste, auteur, spécialiste des outils de communication utilisés.

Pour les parents qui veulent aider leurs enfants à tirer le meilleur profit des écrans et de leurs contenus : smartphones, réseaux sociaux, télévision, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tablettes… apelsaintemarielepouliguen@hotmail.fr +33 6 74 51 06 66 http://www.lepouliguen-ecole.fr/ Conférence-débat animé par Jacques Henno, journaliste, auteur, spécialiste des outils de communication utilisés.

