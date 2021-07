Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse, Landes Conférence-débat : Biscarrosse face à l’érosion côtière Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Conférence-débat : Biscarrosse face à l’érosion côtière Biscarrosse, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Biscarrosse. Conférence-débat : Biscarrosse face à l’érosion côtière 2021-07-10 – 2021-07-10 Rue Jules Ferry Cinéma Le renoir

Biscarrosse Landes Cette nouvelle rencontre, deux ans après celle organisée le 29 juin 2019, à Biscarrosse plage, per mettra de prendre connaissance et de mieux appréhender : • la situation d’un phénomène naturel (l’érosion) sur le littoral de Biscarrosse • les dernières données recueillies • les avancées de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière. Intervenants

