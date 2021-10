Vitry-le-François Vitry-le-François Marne, Vitry-le-François Conférence de Philippe Connesson sur le Perthois Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Conférence de Philippe Connesson sur le Perthois Vitry-le-François, 28 octobre 2021, Vitry-le-François. Conférence de Philippe Connesson sur le Perthois 2021-10-28 17:30:00 – 2021-10-28 Bureau d’Information Touristique 8 esplanade de Strasbourg

Vitry-le-François Marne Vitry-le-François Philippe Connesson présente l’historique du Pagus Perthensis (Perthois), ses limites, son aspect géologique et l’histoire de cette région du Perthois. Sur inscription auprès du B.I.T. de Vitry-le-François. Philippe Connesson présente l’historique du Pagus Perthensis (Perthois), ses limites, son aspect géologique et l’histoire de cette région du Perthois. Sur inscription au B.I.T. de Vitry-le-Frs. 17h30. +33 3 26 74 45 30 Philippe Connesson présente l’historique du Pagus Perthensis (Perthois), ses limites, son aspect géologique et l’histoire de cette région du Perthois. Sur inscription auprès du B.I.T. de Vitry-le-François. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Vitry-le-François Adresse Bureau d'Information Touristique 8 esplanade de Strasbourg Ville Vitry-le-François lieuville 48.72298#4.58367