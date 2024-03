Conférence de Jean-Vincent Simonet exposition La Rose est sans pourquoi Rouen, jeudi 14 mars 2024.

Conférence de Jean-Vincent Simonet exposition La Rose est sans pourquoi Rouen Seine-Maritime

À l’occasion de l’exposition La Rose est sans pourquoi au Centre photographique Rouen Normandie.

La photographie de Jean-Vincent Simonet (France, 1991) déconstruit l’idée selon laquelle les procédés d’impression numérique empêcheraient le geste et l’interprétation. Familier des machines — l’imprimerie familiale aidant — il s’est fait en quelque sorte accordeur d’imprimantes, tordant le mode opératoire convenu pour mettre la mécanique au diapason de son œuvre, en forme de symphonie psychédélique.

Photographe matiériste, il sature volontiers la surface de ses images de textures et de couleurs, jusqu’à ce que l’œil, en apnée visuelle, se fraie un chemin dans le tourbillon. Son sujet paraît dévorer le cadre, entamer la surface du papier ; ses contours semblent souvent se diluer dans des effets dont on ne sait immédiatement deviner la provenance. Dans cette quête de la matière, la fleur est devenue un motif récurrent des compositions de l’artiste. Elle prête son caractère organique et fugace au travail de chromie et de surface fait par l’artiste : les tiges et leurs panaches mêlent leurs dessins à ceux laissés par ces encres fuyantes, l’épanouissement des corolles à une lumière qui vient tout irradier.

Diplômé de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne, Jean-Vincent Simonet (1991) est basé à Paris où il concilie la photographie commerciale, l’éditorial et les explorations personnelles. En 2022, il a participé à Paris Photo dans de le secteur Curiosa avec le projet Heirloom et en 2023 au Salon a ppr oc he.

Cette conférence se tient dans le cadre du cycle Écoute l’artiste, organisé par le Réseau arts visuels Rouen métropole. D’une durée d’une heure à une heure trente, elles sont introduites et modérées par Tania Vladova, professeure d’esthétique à l’ESADHaR Rouen. Gratuites, elles se tiennent à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts, 26 bis, rue Jean Lecanuet 76000 Rouen.

Lieu Auditorium du Musée des Beaux-Arts de Rouen

Lieu Auditorium du Musée des Beaux-Arts de Rouen .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 17:30:00

fin : 2024-03-14 19:00:00

Esplanade Marcel Duchamp

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie info@centrephotographique.com

L’événement Conférence de Jean-Vincent Simonet exposition La Rose est sans pourquoi Rouen a été mis à jour le 2024-02-26 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES