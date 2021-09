CONFÉRENCE DE JEAN-PIERRE HARBULOT Rembercourt-Sommaisne, 25 septembre 2021, Rembercourt-Sommaisne.

Rembercourt-Sommaisne Meuse Rembercourt-Sommaisne

Dans le cadre de la sortie de son dernier ouvrage “Résistance et déportation. Une famille meusienne dans la tourmente”, Jean-Pierre Harbulot, docteur en histoire et membre associé du CRULH, présentera à la salle des fêtes de Rembercourt-aux-Pots une conférence intitulée “Une histoire méconnue – Auguste, Madeleine et Charles Thirion, de Rosnes – Trois résistants, déportés et morts pour la France”.

La conférence sera suivie d’un hommage à Auguste, Madeleine et Charles Thirion au monument de Rosnes (commune de Raival) à 16h45.

Cette manifestation est organisée par la mairie de Raival, l’Union départementale des Combattants volontaires de la Résistance, des Déportés, familles de fusillés et Disparus de la Meuse, et l’association Les “Dossiers Documentaires Meusiens” (DDM) avec le concours de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) de la Meuse.

mairie.raival@orange.fr +33 6 47 91 92 35

Dossiers Documentaires Meusiens

