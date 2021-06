Conférence d’Alain Genestar (Festival Argentique) Saint-Aubin-sur-Mer, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Saint-Aubin-sur-Mer.

Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

31 juillet / 20h30 : Conférence d’Alain Genestar à la médiathèque

A Saint-Aubin-Sur-Mer, la photographie argentique a une histoire. Le projet de festival argentique s’inscrit dans cette lignée avec la volonté de faire découvrir ou redécouvrir ce procédé. Cette première édition se déroulera du 14 juillet au 15 août 2021 et sera parrainé par Alain Genestar, créateur et directeur de publication chez Polka Magazine.

Les expositions :

Le festival argentique sera l’occasion d’exposer les visions de 5 photographes russes et français sur un thème commun : La Russie. Via un même procédé artistique, ils ont capturé à leur façon aussi bien les rues de Moscou que la campagne russe. Les photographies seront exposées au Cent79, à la Halle d’exposition et en extérieur sur la digue, à la mairie ou encore dans les jardins de la médiathèque.

Les expositions seront ouvertes du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Le 24 juillet, les expositions seront ouvertes lors des Nocturnes de Saint-Aubin-Sur-Mer jusqu’à 23h.

