Conférence-concert Meursault sous toutes les coutures: un orgue dans les vignes Meursault, 9 juillet 2022, Meursault.

Conférence-concert Meursault sous toutes les coutures: un orgue dans les vignes Place de l’Hôtel de Ville Eglise Saint-Nicolas Meursault

2022-07-09 – 2022-07-09 Place de l’Hôtel de Ville Eglise Saint-Nicolas

Meursault Côte-d’Or Meursault

EUR 0 Les orgues de la maison Cavaillé-Coll ou Cavaillé-Coll-Mutin sont synonymes d’un son d’orgue symphonique français idéal. La plupart du temps, le nom de Cavaillé-Coll est associé aux orgues des grandes cathédrales françaises. Ce que l’on sait moins, c’est que la firme a fabriqué de nombreux petits et très petits instruments qui servaient d’orgues domestiques ou qui, comme l’instrument de l’église Saint-Nicolas de Meursault, étaient installées dans les églises comme instruments intérimaires pendant que des travaux d’entretien étaient effectués sur les grandes orgues et même dans des salles de concerts. Malgré leur taille raisonnable, ces petits instruments offrent à l’instrumentiste expérimenté d’immenses possibilités sonores. Ce sont pour ainsi dire des „orgues de cathédrale en format de poche“, avec un choix exquis des couleurs sonores des orgues symphoniques.

Leonhard Völlm est organiste à Stuttgart et expert en orgues de l’Église protestante du Wurtemberg. Lors d’une conférence et d’un concert, il expliquera les particularités des petites orgues de la maison Cavaillé-Coll-Mutin à l’exemple de l’orgue de Saint-Nicolas à Meursault et présentera l’histoire de cet instrument en particulier. Dans la vieille tradition des organistes français du 19ème siècle, une improvisation sur des thèmes choisis par le public fera également partie du concert.

galerie@globe-meursault.fr https://www.globe-meursault.fr/

