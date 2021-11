Frasne Frasne Doubs, Frasne Conférence cerveau et connaissance de soi – La motivation Frasne Frasne Catégories d’évènement: Doubs

2022-06-07 18:00:00 – 2022-06-07

Frasne Doubs EUR 0 À 18h.

Animé par Marie Pierre, praticienne hypnothérapeute.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de gérer mson stress ? De canaliser ses émotions ?… Une partie de la solution se trouve au coeur de notre cerveau.

Entrée libre.

Sur inscription. mediatheque@frasnedrugeno-cfd.fr +33 3 81 38 32 93 À 18h.

Sur inscription. Frasne

