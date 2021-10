Bordeaux Muséum de Bordeaux - sciences et nature Bordeaux, Gironde Conférence “Ce que je vis de remarquable” : Montaigne à la rencontre des curiosités Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Conférence “Ce que je vis de remarquable” : Montaigne à la rencontre des curiosités Muséum de Bordeaux – sciences et nature, 30 novembre 2021, Bordeaux. Conférence “Ce que je vis de remarquable” : Montaigne à la rencontre des curiosités

Muséum de Bordeaux – sciences et nature, le mardi 30 novembre à 18:00

Déroulé de la soirée : 18h visite libre de l’exposition Collectionner la nature ? 19h conférence Conférence de Myriam Marrache-Gouraud Dans le cadre du Moi(s) Montaigne 2021, « Montaigne voyage », Le Muséum de Bordeaux, qui présente une exposition temporaire intitulée Collectionner la nature ?, du 24 novembre 2021 au 4 septembre 2022, a souhaité accueillir la conférence de Myriam Marrache-Gouraud, spécialiste des cabinets de curiosité, autour de la tradition des visites des cabinets de curiosités à la Renaissance. Montaigne s’était en effet arrêté à Bâle pour visiter le cabinet de curiosité de Félix Platter, un médecin anatomiste et botaniste suisse. Dans son parcours permanent intitulé La nature vue par les hommes, le Muséum de Bordeaux présente également une séquence intitulée « Collectionner, c’est choisir », évoquant l’histoire de la constitution de ses collections d’Histoire naturelle. A l’instar de Montaigne découvrez les mystères des collections ! Le Mois Montaigne un événement organisé par le Centre Montaigne [https://centre-montaigne.huma-num.fr/](https://centre-montaigne.huma-num.fr/)

Gratuit, sur inscription

Conférence de Myriam Marrache-Gouraud, professeur de littérature française de la Renaissance et spécialiste des cabinets de curiosité. Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 Place Bardineau 33000 Bordeaux Bordeaux Fondaudège Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T18:00:00 2021-11-30T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Muséum de Bordeaux - sciences et nature Adresse 5 Place Bardineau 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Muséum de Bordeaux - sciences et nature Bordeaux