Conférence "Biodiversité de la mer d'Iroise" 2021-09-25 15:30:00 – 2021-09-25 17:30:00 Le Chenal 13 rue du Port
Porspoder

Porspoder Finistère Porspoder Philippe Le Niliot, directeur adjoint du Parc naturel marin d’Iroise, nous fera découvrir la biodiversité marine et les enjeux de sa protection. Il présentera les différentes entités naturelles des milieux côtiers bretons et les mesures mises en place pour les conserver. Cette présentation sera suivie d’un échange avec le public sur l’importance des milieux naturels côtiers, des bénéfices que peuvent en retirer les communautés humaines qui vivent sur le littoral dans un contexte de changement global susceptible de tout faire basculer. lechenal.melon@gmail.com +33 2 98 89 54 36 http://www.lechenal.fr/ Philippe Le Niliot, directeur adjoint du Parc naturel marin d’Iroise, nous fera découvrir la biodiversité marine et les enjeux de sa protection. Il présentera les différentes entités naturelles des milieux côtiers bretons et les mesures mises en place pour les conserver. Cette présentation sera suivie d’un échange avec le public sur l’importance des milieux naturels côtiers, des bénéfices que peuvent en retirer les communautés humaines qui vivent sur le littoral dans un contexte de changement global susceptible de tout faire basculer. dernière mise à jour : 2021-08-17 par OT IROISE BRETAGNE

