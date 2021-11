Conférence « Bien dans mon assiette, bien dans mes baskets ! » Bressuire, 3 décembre 2021, Bressuire.

Conférence « Bien dans mon assiette, bien dans mes baskets ! » Cinéma le Fauteuil Rouge Bocapole Bressuire

2021-12-03 20:00:00 – 2021-12-03 22:30:00 Cinéma le Fauteuil Rouge Bocapole

Bressuire Deux-Sèvres

EUR Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, la Ville de Bressuire, en partenariat avec l’association Motivés Tout Terrain, propose une conférence intitulée « Bien dans mon assiette, bien dans mes baskets ».

Trois intervenants échangeront pendant 2 heures autour du thème de la nutrition dans le sport.

Lors de cette table ronde animée par Vincent Nori :

– Flavie Brémaud, diététicienne et sportive, abordera l’équilibre alimentaire des 365 jours,

– Guillaume Jourdain, ostéopathe et kinésithérapeute, traitera de la nutrition dans l’endurance avant, pendant et après la compétition,

– Hugo Hay, athlète de haut niveau, témoignera de son expérience en visioconférence.

+33 5 49 80 49 81

ville de Bressuire

Cinéma le Fauteuil Rouge Bocapole Bressuire

dernière mise à jour : 2021-11-19 par