Cattenom Moselle La cheffe d’Orchestre Zahia ZIOUANI tiendra une conférence ouverte au public : un moment d’échanges et de partage unique, pour découvrir l’univers symphonique, son rôle de cheffe d’orchestre, son expérience en tant que femme cheffe et ses projets. Durant ce moment, la cheffe ira à la rencontre des jeunes musiciens des écoles de musique du territoire communautaire et à votre rencontre, pour répondre à toutes vos questions. accueil@ccce.fr https://www.ccce.fr/2021/11/concert-de-lorchestre-symphonique-divertimento-le-3-decembre-2021/ CCCE

