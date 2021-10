Orléans Musée des Beaux-arts Loiret, Orléans Conférence Art et Bible Musée des Beaux-arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**Musée des Beaux-Arts** 28 octobre 2021 – 18H15 **L’armée de Pharaon engloutie par la Mer Rouge** huile sur calcédoine anonyme, début XVIIème **regards croisés entre :** **une bibliste protestante : Agnès LEFRANC** **et une restauratrice d’art : Florence CARLY**

Art et bible à partir d’un tableau du musée des beaux-arts Musée des Beaux-arts 1 rue Fernand Rabier Orléans Loiret

2021-10-28T18:15:00 2021-10-28T19:45:00

