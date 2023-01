Conférence – Art et bandes dessinées Fécamp Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

Conférence – Art et bandes dessinées

2023-01-28 14:30:00

Seine-Maritime Le Musée des Pêcheries accueille l’École municipale d’arts plastiques pour une conférence : « Art et bandes dessinées », par Bruno Leloup La bande dessinée est un art. Cette conférence permet de comprendre comment elle a su, depuis son apparition, nourrir des échanges fructueux avec les arts plastiques et participer ainsi à une évolution salutaire de l’histoire de l’art. rendez-vous dans l’auditorium du musée

samedi 28 janvier à 14h30 – durée 2h

emap@ville-fecamp.fr +33 2 35 10 83 56

