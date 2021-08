Conférence architecture vernaculaire Le Châtelet, 11 septembre 2021, Le Châtelet.

Conférence architecture vernaculaire 2021-09-11 – 2021-09-12

Le Châtelet Cher

Conférence Architecture vernaculaire Atelier architectures alternatives Samedi après-midi : conférence de Gérard Vincent, agriculteur et écrivain, sur l’architecture vernaculaire et les bouchures. Dimanche, toute la journée : atelier d’invention de nouvelles architectures vernaculaires et alternatives.

