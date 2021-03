Conférence : Architecture et gastronomie : un plaisir de tous les sens, 18 mai 2021-18 mai 2021, Saint-Jean-de-Luz.

Conférence : Architecture et gastronomie : un plaisir de tous les sens 2021-05-18 18:30:00 – 2021-05-18 Villa Ducontenia Avenue Ithurralde

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Par Caroline Mazel, architecte DPLG et enseignante à l’ENSAP Bordeaux

Déguster. Voilà le maître mot ! les plaisirs de la table semblent indissociables du cadre où nous les apprécions. Des premiers « bouillons » jusqu’aux grandes tables, nous mettrons en lumière quelques-uns des plus beaux sites où se mêlent arts, architecture et gastronomie.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

+33 5 59 26 03 16

conf Mazel