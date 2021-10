CONFÉRENCE AGEV : FRANCS-TIREURS, MYTHES OU REALITE Raon-l’Étape, 27 octobre 2021, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape Vosges Raon-l’Étape

Le renouvellement profond de l’historiographie de la Grande Guerre, entamé depuis maintenant plus d’une décennie concerne notamment l’entrée en guerre, le franchissement rapide des seuils de violence lors de la guerre de mouvement, etc.

On a pu redécouvrir ainsi que les atrocités commises lors de l’invasion étaient souvent bien réelles et d’autant plus qu’elles étaient intimement liées à des phénomènes de peurs collectives, parmi lesquelles, pour les Allemands, la peur des francs-tireurs belges et français, reflet et rejeu de la mémoire de la Guerre de 1870.

On peut relier ce phénomène, toute proportion gardée, avec la peur de l’espion qui s’empara des deux armées, au même moment. Et pourtant, de tels personnages, au sens littéraire du terme, qui se rattachent tous deux à la figure du traître sont bien entendu, sur le terrain, extrêmement rares et marginaux.

Or, lorsque l’on se penche sur les écrits des écrivains combattants français et allemands, ce sont précisément ces deux figures archétypiques qui frappent par la fréquence de leur apparition dans les œuvres relatives aux débuts de la guerre. Chez les Allemands, les deux sont bien présents, mais le franc-tireur domine. Chez les Français qui se battent sur leur sol, l’espion est omniprésent dans les récits de la retraite d’août 1914.

