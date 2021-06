Conférence à l’École supérieure d’Agriculture d’Angers – ESA École supérieure d’Agriculture d’Angers – ESA, 19 juin 2021-19 juin 2021, Angers.

École supérieure d’Agriculture d’Angers – ESA, le samedi 19 juin à 10:30

À l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture, David Croissant, Responsable du Département Environnement Végétal et Cadre de Vie à l’ESA, donnera une conférence le samedi 19 juin à 11h à l’ESA. Chacun sait que notre planète devra accueillir 2 à 3 milliards d’humains supplémentaires d’ici 2100, 2 à 3 milliards qui s’établiront avant tout dans les espaces urbains. Les villes seront donc amenées à accueillir un nombre croissant d’habitants qu’il faudra loger et nourrir dans des conditions acceptables, et ce dans un contexte marqué par le changement climatique, et une insécurité alimentaire grandissante. Nous verrons donc que face à de nombreux défis, déployer des villes durables est une nécessité, et nous nous appuierons sur Angers Loire Métropole pour identifier comment concrètement les espaces urbains sont en marche pour répondre à ces défis…

Conférence « Végétaliser les villes, une nécessité pour construire des villes durables et vivables »

École supérieure d’Agriculture d’Angers – ESA 55 rue Rabelais 49000 Angers Angers Maine-et-Loire



